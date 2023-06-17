ДТП

Три человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Ингушетии

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Три человека пострадали при столкновении Porsche Cayenne и «ВАЗ- 21114» в Ингушетии, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

ДТП произошло в субботу днем по улице Тангиева в городе Назрани. Травмированные доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу работниками центра медицины катастроф на автомобиле скорой помощи, а также на попутном транспорте.

Детей среди участников автоаварии нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, накануне вечером в Сунженском районе республики на ФАД Р-217 «Кавказ» в результате ДТП с участием автомобилей «Мерседес» и «ВАЗ-21112» погибли 7 человек, в их числе трое детей.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал произошедшее «страшной трагедией». Он выразил соболезнования родным погибших, отметив, что «к сожалению, многие садясь за руль не чувствуют ответственности за свою и чужую жизни. И это часто становится причиной трагедий».

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