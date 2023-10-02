ДТП

Три человека пострадали при столкновении двух машин в Ингушетии

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Три человека пострадали в автоаварии в Назрановском районе Ингушетии, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Накануне вечером по автодороге «Экажево-Сурхахи» столкнулись «ВАЗ-21115» и «ВАЗ-21112». Травмированные доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

Детей среди участников ДТП, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства ПСО «Эрзи» — четыре человека и одна единица техники.

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