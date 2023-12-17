Три медали завоевали боксеры из Ингушетии на Мемориале Бориса Грекова в Москве
Две золотые и бронзовую медали завоевали боксеры из региона на Всероссийских соревнованиях памяти заслуженного тренера СССР Бориса Грекова среди юношей до 13 лет, сообщили «Ингушетии» в федерации бокса республики.
В турнире, проходившем в Москве, принимали участие более 250 спортсменов из 64 регионов России, которые оспаривали место в юношеской сборной страны.
Победителем в весовой категории до 52 кг стал Абу-Муслим Цечоев. Он провел четыре боя, в полуфинале выиграл досрочно. В финальном бою единогласным решением судей победил соперника из Севастополя со счетом 5:0.
В весе до 46 кг лучшим на турнире стал Хамзат Фаргиев. Выиграв досрочно два боя из 4-х, спортсмен победил представителя Нижегородской области Александра Смолина со счетом 5:0. Спортсмен также был признан лучшим боксером турнира, получив кубок в данной номинации.
Бронзовая медаль в весовой категории до 42 кг в копилке Ислама Накастхоева. Боксер провел три боя, проиграв в полуфинале раздельным решением судей со счетом 3:2.
Все три ингушских спортсмена своим успешным выступлением смогли обеспечить себе место в национальной сборной страны по боксу.
Поддерживали сборную команду из республики вице-президент федерации бокса Ингушетии Магомед Накастхоев, вице-президент федерации спортивной борьбы Амир Ярыжев, главный тренер сборной региона по боксу Або Дорсигов, тренеры Магомед Булгучев и Усман Галаев.