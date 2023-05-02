Три медали завоевали ингушские спортсмены на первенстве России по ММА в Сочи

Как сообщили в Минспорта республики, по итогам соревнований серебряную медаль завоевал Арчаков Ахмед в весовой категории 83,9 кг, обладателями бронзовых медалей стали Дудургов Алисхан и Дзауров Тамерлан в весовой категории 77,1 кг.

Отмечается, что ребята прошли отбор в марте текущего года и стали победителями и призерами первенства СКФО по боевому смешанному единоборству (ММА) среди юношей 16-17 лет в Чечне и в очередной раз порадовали своими результатами.