Следком

Троих бывших полицейских будут судить в Ингушетии за мошенничество и грабеж

0

Бывшим троим полицейским в Ингушетии предъявлены обвинения в мошенничестве, грабеже и хранении наркотиков в зависимости от роли и степени участия в преступной деятельности, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как отмечается в релизе, в апреле прошлого года правоохранители в городе Карабулаке, не имея правовых оснований под предлогом доставления в административное здание ведомства для освидетельствования на предмет употребления наркотических и психотропных веществ, затребовали от местного жителя деньги. Опасаясь негативных последствий тот передал требуемые денежные средства в размере 70 тыс. рублей.

Аналогичные противоправные действия совершены фигурантами на территории города Назрани. Далее, находясь в непосредственной близости от стационарного поста ДПС, расположенного на территории Малгобекского района, ими открыто похищены у жителя республики 250 тыс. рублей.

Также при проведении сотрудниками УФСБ и ОРЧ СБ МВД по республике оперативно-розыскных мероприятий у одного из полицейских было обнаружено наркотическое средство.

Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Бывшим правоохранителям вменяются ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), п. «а» ч. 2 ст. 161 УК (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенные группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 228 УК России (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии 5 тыс. малоимущих семей получили продуктовые наборы от фонда «Сафмар» Гуцериева
Четырехмесячного младенца нашли на улице в Ингушетии
Прокуратура Ингушетии потребовала обеспечить лекарственными препаратами ребенка-инвалида
Предприниматели Ингушетии могут подать заявку на участие в программе строительства модульных гостиниц
Благоустройство улицы в селе Яндаре Ингушетии взяли на контроль в полпредстве в СКФО
«Ингушмелиоводхоз» предупреждает о пуске воды в Алханчуртский канал 24 апреля
Единороссы проверили ход строительства школы на 720 мест в селе Сурхахи Ингушетии
Экс-главу села из Ингушетии обвинили в махинациях с землями на 30 млн руб.
Из Ингушетии в зону СВО отправили партию внедорожников для бойцов
Педагоги из Ингушетии участвовали в Форуме классных руководителей
В горах Ингушетии прошли съемки короткометражной историй ко Дню Победы

Главное

Яндекс.Метрика

 