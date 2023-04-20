Троих бывших полицейских будут судить в Ингушетии за мошенничество и грабеж

Как отмечается в релизе, в апреле прошлого года правоохранители в городе Карабулаке, не имея правовых оснований под предлогом доставления в административное здание ведомства для освидетельствования на предмет употребления наркотических и психотропных веществ, затребовали от местного жителя деньги. Опасаясь негативных последствий тот передал требуемые денежные средства в размере 70 тыс. рублей.

Аналогичные противоправные действия совершены фигурантами на территории города Назрани. Далее, находясь в непосредственной близости от стационарного поста ДПС, расположенного на территории Малгобекского района, ими открыто похищены у жителя республики 250 тыс. рублей.

Также при проведении сотрудниками УФСБ и ОРЧ СБ МВД по республике оперативно-розыскных мероприятий у одного из полицейских было обнаружено наркотическое средство.

Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Бывшим правоохранителям вменяются ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), п. «а» ч. 2 ст. 161 УК (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенные группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 228 УК России (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).