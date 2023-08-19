Рейд

Троих нарушителей выявили госавтоинспекторы Ингушетии с помощью системы «Паутина»

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Трех водителей, не зарегистрировавших в установленном порядке свои автомобили, выявили госавтоинспекторы Ингушетии с помощью «Паутины» в ходе рейда в городе Карабулаке.

«Автоматизированная система «Паутина» позволяет повысить эффективность деятельности полиции по контролю за безопасностью дорожного движения. Она используется как строевыми подразделениями ГИБДД, так и центром автоматизированной фиксации административных правонарушений», — отметили в пресс-службе МВД по республике.

В «Паутине» отображаются те автомобили, владельцы которых находятся в розыске, имеют непогашенные штрафы либо допустили иные правонарушения. Этот аппаратный комплекс позволяет правоохранителям отследить маршруты движения ТС, оперативно просматривать данные собственников, а также информацию по имеющимся нарушениям ПДД.

Рейдовые и проверочные мероприятия на территории региона с использованием этого комплекса будут продолжаться, говорится в релизе.

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