Туризм

Туристические ведомства Ингушетии и Белоруссии развивают взаимодействие

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На конференции в режиме видеосвязи представители комитета по туризму Ингушетии и Национального агентства по туризму Республики Беларусь обсудили дальнейшее взаимодействие по развитию индустрии гостеприимства между ведомствами.

Отмечается, что стороны выразили готовность предпринимать совместные усилия для привлечения большего числа туристов в обе республики.

«В следующем году планируется провести совместные мероприятия по презентации туристического потенциала обеих сторон, а также обмен опытом в области туристического маркетинга и продвижения», — сообщили газете «Ингушетия» в Комтуризма региона.

Кроме того, в повестку дня были включены вопросы развития туристической инфраструктуры. Стороны проявили интерес к сотрудничеству в области модернизации гостиничного хозяйства, развития туристических маршрутов и объектов, создания новых туристических зон и комплексов. Это позволит обеспечить комфортный отдых и привлечь больше туристов в республики.

«Также мы поговорили об обмене опытом и между туроператорами, налаживании взаимодействия между ними. Наши ведомства выразили намерение организовывать семинары, тренинги и обучающие программы, которые помогут повысить квалификацию специалистов и улучшить качество предоставляемых туристических услуг», — поделились в ведомстве.

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