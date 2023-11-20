Туристические ведомства Ингушетии и Белоруссии развивают взаимодействие

Отмечается, что стороны выразили готовность предпринимать совместные усилия для привлечения большего числа туристов в обе республики.

«В следующем году планируется провести совместные мероприятия по презентации туристического потенциала обеих сторон, а также обмен опытом в области туристического маркетинга и продвижения», — сообщили газете «Ингушетия» в Комтуризма региона.

Кроме того, в повестку дня были включены вопросы развития туристической инфраструктуры. Стороны проявили интерес к сотрудничеству в области модернизации гостиничного хозяйства, развития туристических маршрутов и объектов, создания новых туристических зон и комплексов. Это позволит обеспечить комфортный отдых и привлечь больше туристов в республики.

«Также мы поговорили об обмене опытом и между туроператорами, налаживании взаимодействия между ними. Наши ведомства выразили намерение организовывать семинары, тренинги и обучающие программы, которые помогут повысить квалификацию специалистов и улучшить качество предоставляемых туристических услуг», — поделились в ведомстве.