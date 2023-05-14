Ученые Ингушетии будут вовлечены в процесс реставрации древнехристианского храма «Тхаба-Ерды»

Выездное заседание региональной комиссии по культурно-историческому и природному наследию под его руководством состоялось в музее краеведения республики, с участием министра культуры Залины Льяновой, историков и краеведов.

Евлоев отметил, что «Тхаба-Ерды» это — памятник мирового значения, достояние ингушского народа и России в целом. Внимание к нему и другим строениям в горной Ингушетии со стороны руководства региона самое пристальное.

Он напомнил, что в марте текущего года в республике побывала делегация Минкультуры России во главе с заместителем министра Сергеем Обрывалиным. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и основатель фонда «Сафмар» Микаил Гуцериев выезжали вместе с гостями в горный район и речь шла о реставрации храма и башенных комплексов.

«Тхаба-Ерды» — памятник федерального значения, поэтому Минкультуры республики направило заявку на выделение средств правительством России для его реставрации. Работа в этом направлении ведется.

«Проектно-сметная документация по реставрации этого объекта у нас будет готова 15-16 мая. На днях прошло совещание под руководством Главы республики, на котором были поставлены четкие задачи. Одна из них: даже если работы будут проводить привлеченные специалисты высокого уровня, мы все должны быть вовлечены в этот процесс, где-то что-то подсказать или исправить», — подчеркнул Евлоев.

На заседании было принято решение создать рабочую группу для изучения всех аспектов реставрации и восполнения недостающих фрагментов для храма «Тхаба-Ерды».

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что 4 мая при мониторинге состояния объектов культурного наследия, сотрудники Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника, выявили обрушение внутренней части одной из стен «Тхаба-Ерды».

«Приблизительная площадь разрушения составляет 12-15 м2. По данному факту был составлен акт повреждения и направлен в комитет государственной охраны объектов культурного наследия республики. Ранее также было зафиксировано аварийное и недопустимое состояние памятника. Повреждение основания стены под северо-восточным углом, в связи с чем атмосферные осадки привели к деформации кладки, на юго-восточной и северо-западной стенах появились глубокие трещины», — рассказала изданию представитель музея-заповедника под открытым небом Фариза Кариева.

«Тхаба-Ерды» — один из древнейших храмов России (VIII век). Расположен на пересечении военно-торговых путей в центре горной Ингушетии. Это — объект федерального значения. Находится под охраной государства.