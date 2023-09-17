ДТП

Уголовное дело завели в Ингушетии после гибели ребенка в автоаварии

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Уголовное дело завели в Ингушетии после гибели ребенка в автоаварии, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

В ведомстве напомнили, что накануне днем в Назрани на улице Муталиева водитель Hyundai Solaris совершил наезд на 10-летнего мальчика, пытавшегося перебежать дорогу вне зоны пешеходного перехода. Несовершеннолетний скончался при доставлении в больницу.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, говорится в релизе.

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