Уголовное дело завели в Ингушетии после гибели ребенка в автоаварии

В ведомстве напомнили, что накануне днем в Назрани на улице Муталиева водитель Hyundai Solaris совершил наезд на 10-летнего мальчика, пытавшегося перебежать дорогу вне зоны пешеходного перехода. Несовершеннолетний скончался при доставлении в больницу.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, говорится в релизе.