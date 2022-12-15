Украина может ввести санкции против олимпийского чемпиона Мусы Евлоева

«Санкции планируется наложить на олимпийского чемпиона по борьбе из Ингушетии Мусу Евлоева, олимпийских чемпионов по борьбе вольного стиля из Дагестана Абдулрашида Садулаева и Заура Угуева и Северной Осетии Заурбека Сидакова и Артура Таймазова», — говорится в сообщении.

Депутаты предложили внести в список гимнастку Алину Кабаеву, футболиста Дмитрия Тарасова, хоккеиста Вячеслава Фетисова, фигуристку Камилу Валиеву, а также украинца Анатолия Тимощука, который сейчас работает помощником главного тренера петербургского «Зенита».

«В связи с имеющимися и потенциальными угрозами национальным интересам и национальной безопасности Украины <...> Верховная рада Украины постановляет: <...> одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению к лицам, приведенным в приложении к настоящему постановлению, <...> персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте украинского парламента.

Сообщается, что санкции предлагается ввести сроком на 10 лет. Если они будут приняты, спортсменам нельзя будет въехать на территорию Украины, у них заберут госнаграды этой страны, а также заблокируют все местные активы.

Напомним, в конце ноября Великобритания ввела санкции против Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.