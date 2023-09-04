Умарбеку Евлоеву присвоено почетное звание заслуженного работника физкультуры Ингушетии

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Мастеру спорта России по греко-римской борьбе Умарбеку Евлоеву присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Республики Ингушетия».

Поздравил Евлоева и вручил ему благодарность от спортивного ведомства региона заместитель министра спорта Ингушетии, президент Федерации спортивной борьбы республики Руслан Белхороев, сообщила его пресс-служба.

Отмечается, что Умарбек продолжительное время работает заместителем директора МБУ ДО «Спортивная школа с. п. Нестеровское имени Мусы Евлоева».

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