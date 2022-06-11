Умерла учительница и журналистка Эсет Теркакиева

Члену союза писателей республики, заслуженному работнику культуры Ингушетии было 53 года.

Она трудилась учителем ингушского языка и литературы в школах, научным сотрудником в республиканском музее краеведения имени Тугана Мальсагова. Внесла большой вклад в сохранение ингушского языка, издала несколько книг.

Эсет Теркакиева в последние годы была автором и ведущей духовно-нравственных программ на НТРК «Ингушетия».

Ингушское региональное отделение союза журналистов России, коллектив газеты «Ингушетия» выражает соболезнования родным и близким Эсет Орцхоевны.

Дала гешт долда!