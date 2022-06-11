Умерла учительница и журналистка Эсет Теркакиева
После продолжительной болезни ушла из жизни учительница, журналистка, прозаик, драматург Эсет Орцхоевна Теркакиева.
Члену союза писателей республики, заслуженному работнику культуры Ингушетии было 53 года.
Она трудилась учителем ингушского языка и литературы в школах, научным сотрудником в республиканском музее краеведения имени Тугана Мальсагова. Внесла большой вклад в сохранение ингушского языка, издала несколько книг.
Эсет Теркакиева в последние годы была автором и ведущей духовно-нравственных программ на НТРК «Ингушетия».
Ингушское региональное отделение союза журналистов России, коллектив газеты «Ингушетия» выражает соболезнования родным и близким Эсет Орцхоевны.
Дала гешт долда!