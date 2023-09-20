Прием граждан

УПЧ в Ингушетии проведет прием граждан с участием президента адвокатской палаты региона

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Уполномоченный по правам человека в регионе Ибрагим Цечоев и глава адвокатской палаты Ингушетии Зарета Хаутиева и 26 сентября проведут прием граждан, сообщили в ведомстве.

«Обратившиеся граждане смогут получить разъяснения о средствах, которыми они вправе пользоваться для защиты своих прав и свобод» -, говорится в сообщении.

Отмечается, что прием состоится в целях реализации права гражданина на бесплатное получение квалифицированной юридической помощи.

При себе обязательно иметь документ, удостоверяющий личность. Рабочее обращение рекомендуется составлять с учетом всех сведений для оперативного рассмотрения доводов.

Напомним, прием проводится в рамках социального проекта «День бесплатной правовой помощи населению Ингушетии»

Прием пройдет с 11 до 17 часов в Магасе по улице Дошлуко Мальсагова.

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