Прием граждан

Уполномоченный по правам человека в Ингушетии и замглавы Минобрнауки региона проведут прием граждан

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12 июля текущего года уполномоченный по правам человека в Ингушетии Ибрагим Цечоев и заместитель министра образования и науки республики Пятимат Угурчиева проведут совместный приём граждан.

Как сообщили в аппарате УПЧ, обратившиеся граждане смогут получить разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав и свобод. Заявления и жалобы граждан будут рассмотрены по существу в соответствии с компетенцией и действующим законодательством.

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность. Рекомендуется подготовить письменное обращение с содержанием всех сведений для оперативного рассмотрения доводов.

Время приема — с 10:00 ч. до 13:00 ч. Адрес: г. Магас, ул. Д. Мальсагова, 11.

Предварительная запись осуществляется по тел.: 8 (963) 172-42-70 и 8 (8734) 55-11-75 — ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья.

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