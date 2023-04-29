Уполномоченный по правам человека в регионе поздравил коллектив газеты «Ингушетия» с юбилеем издания
Уполномоченный по правам человека в республике Ибрагим Цечоев поздравил коллектив общественно-политической газеты «Ингушетия» с 30-летием периодического издания.
«Газета «Ингушетия» внесла огромный вклад в развитие нашей республики. За годы своей деятельности, являясь рупором общественности, добросовестно и с полной отдачей выполняя профессиональный журналистский долг доказала свою значимость и показала эффективную работу в качестве СМИ», — говорится в поздравлении.
Без преувеличения, по его словам, работа коллектива издания — это огромный труд в формировании общественной мысли путем охвата практически всех сфер жизни региона.
Цечоев пожелал журналистам творческих успехов, ярких и полезных публикаций, благодарных и заинтересованных читателей, здоровья, счастья и благополучия.
Напомним, 24 апреля 1993 года вышел первый номер республиканской общественно-политической газеты «Ингушетия».
Становление издания, как и республики в целом, пришлось на очень сложное время, когда в регионе нашли убежище десятки тысяч вынужденных переселенцев после конфликта осени 1992 года в Пригородном районе и городе Владикавказе.
История газеты «Ингушетия» — это история современной республики, и наоборот. Подняв подшивку (начиная с первого номера от 24 апреля 1993 года), можно проследить, при каких обстоятельствах шло созидание, как народ и регион преодолевали те или иные трудности. В этом ценность газеты для будущих поколений.