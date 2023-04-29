Юбилей

Уполномоченный по правам человека в регионе поздравил коллектив газеты «Ингушетия» с юбилеем издания

0
Ибрагим Цечоев

Уполномоченный по правам человека в республике Ибрагим Цечоев поздравил коллектив общественно-политической газеты «Ингушетия» с 30-летием периодического издания.

«Газета «Ингушетия» внесла огромный вклад в развитие нашей республики. За годы своей деятельности, являясь рупором общественности, добросовестно и с полной отдачей выполняя профессиональный журналистский долг доказала свою значимость и показала эффективную работу в качестве СМИ», — говорится в поздравлении.

Без преувеличения, по его словам, работа коллектива издания — это огромный труд в формировании общественной мысли путем охвата практически всех сфер жизни региона.

Цечоев пожелал журналистам творческих успехов, ярких и полезных публикаций, благодарных и заинтересованных читателей, здоровья, счастья и благополучия.

Напомним, 24 апреля 1993 года вышел первый номер республиканской общественно-политической газеты «Ингушетия».

Становление издания, как и республики в целом, пришлось на очень сложное время, когда в регионе нашли убежище десятки тысяч вынужденных переселенцев после конфликта осени 1992 года в Пригородном районе и городе Владикавказе.

История газеты «Ингушетия» — это история современной республики, и наоборот. Подняв подшивку (начиная с первого номера от 24 апреля 1993 года), можно проследить, при каких обстоятельствах шло созидание, как народ и регион преодолевали те или иные трудности. В этом ценность газеты для будущих поколений.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии ожидаются ливни, град и сильный ветер
В ДТП с участием автобуса в Ингушетии пострадали три человека
Оперативный штаб в Ингушетии призывает к бдительности в праздничный день
На юношеском первенстве СКФО боксеры из Ингушетии завоевали 10 медалей
При строительстве школы в Ингушетии подрядчик похитил более 19 млн руб.
В управлении Росгвардии по Ингушетии поощрили ветерана войск правопорядка
Калиматов анонсировал открытие центра IT-технологий в будущем году
Борец ингушского клуба «Вольник» Магомет Евлоев примет участие в мировом рейтинговом турнире
В Карабулаке Ингушетии провели акцию «Георгиевская ленточка»
Школьники села Пседах Ингушетии стали победителями муниципального этапа игры «Победа»
Сотрудники краеведческого музея Ингушетии присоединились к акции «Георгиевская ленточка»

Главное

Яндекс.Метрика

 