Урок безопасности провели для гостей из Запорожской области сотрудники МЧС по Ингушетии

После разъяснительной беседы, детям и взрослым была продемонстрирована спецтехника и проведено развертывание пожарного снаряжения. Огнеборцы на практике показали принцип работы первичных средств пожаротушения.

Ранее пресс-служба чрезвычайного ведомства по республике сообщила, что сегодня, а также в течение суток 13 августа в Малгобекском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность V класса, а в Сунженском, Назрановском и Джейрахском районах IV класса.

Гостей и жителей республики призвали быть предельно осторожными с огнем.

Напомним, что в региональном СТЦ «Мужичи» отдыхают и тренируются воспитанники детско-юношеской спортивной школы города Токмак. Министр по физической культуре и спорту республики Али Дошхаклоев, навестивший гостей, отметил, что борцам вольного стиля, их родителям и тренерам из Запорожской области созданы комфортные условия.