Рынок труда

Уровень общей безработица в Ингушетии за 2021 год снизился с 31,6%, до 30,3%

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В республике в минувшем году уровень регистрируемой безработицы снизился с 18,7% до 15%, на 3,7%, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минтруда региона.

«Общая безработица в республике за 2021 год сократилась с 31,6%, до 30,3%, численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, снизилась почти на 9 тыс. человек», — сказал собеседник издания.

По его данным, уровень регистрируемой безработицы сократился с 18,7% до 15%., то есть на 3,7%.

Как отметили в ведомстве, прогнозируемый уровень регистрируемой безработицы в республике на конец 2022 года составит около 9%.

По мнению главы ведомства Хаджибекира Муталиева, одна из главных причин сохраняющегося в республике высокого уровня безработицы — дефицит вакантных рабочих мест.

«Количество вакансий, заявленных работодателями, уменьшилось с 354 в январе 2021 г. до 69 в декабре 2021 г. В связи с этим коэффициент напряженности на рынке труда составил 569 человек на одно вакантное рабочее место», — пояснил Муталиев.

Наибольший дефицит высококвалифицированных работников наблюдается в сферах здравоохранения и культуры.

Напомним, по новой модели социально-экономического развития республики планируется создание к 2030 году около 14 тысяч постоянных рабочих мест.

Основой развития станут четыре направления, а именно кластеры алюминиевой промышленности, АПК, туризма и креативной индустрии.

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