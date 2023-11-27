Уроженец Ингушетии стал чемпионом Московского областного турнира по ММА
Шейх-Мансур Евлоев стал призером чемпионата Московской области по Союзу ММА, который прошел в Серпухове, сообщил газете «Ингушетия» боец.
«Я выступал в весовой категории до 70,3 кг. Провёл четыре боя и в каждом из них вышел победителем», — прокомментировал спортсмен.
По его словам, соперники были очень крепкие и опытные, победа в каждом бою давалась нелегко.
«Хочу поблагодарить мою команду UNIVERSAL FIGHTERS, секундантов, а также моего первого тренера Исмаила Рассумова», — добавил Шейх-Мансур.
Отмечается, что тренирует бойца опытный наставник Шамиль Абдуллаев.
Ранее газета «Ингушетия» сообщала о том, что Шейх-Мансур Евлоев завоевал чемпионский пояс ММA «Колизей».