Уроженец Ингушетии стал чемпионом Московского областного турнира по ММА

«Я выступал в весовой категории до 70,3 кг. Провёл четыре боя и в каждом из них вышел победителем», — прокомментировал спортсмен.

По его словам, соперники были очень крепкие и опытные, победа в каждом бою давалась нелегко.

«Хочу поблагодарить мою команду UNIVERSAL FIGHTERS, секундантов, а также моего первого тренера Исмаила Рассумова», — добавил Шейх-Мансур.

Отмечается, что тренирует бойца опытный наставник Шамиль Абдуллаев.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала о том, что Шейх-Мансур Евлоев завоевал чемпионский пояс ММA «Колизей».