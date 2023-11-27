ММА

Уроженец Ингушетии стал чемпионом Московского областного турнира по ММА

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Шейх-Мансур Евлоев стал призером чемпионата Московской области по Союзу ММА, который прошел в Серпухове, сообщил газете «Ингушетия» боец.

«Я выступал в весовой категории до 70,3 кг. Провёл четыре боя и в каждом из них вышел победителем», — прокомментировал спортсмен.

По его словам, соперники были очень крепкие и опытные, победа в каждом бою давалась нелегко.

«Хочу поблагодарить мою команду UNIVERSAL FIGHTERS, секундантов, а также моего первого тренера Исмаила Рассумова», — добавил Шейх-Мансур.

Отмечается, что тренирует бойца опытный наставник Шамиль Абдуллаев.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала о том, что Шейх-Мансур Евлоев завоевал чемпионский пояс ММA «Колизей».

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