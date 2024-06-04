Сборная Ингушетии по ММА стала лучшей на чемпионате России

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, в турнире в Нижнем Новгороде приняли участие 122 бойца из 49 регионов страны. Шестеро из них представляли Ингушетию. Сборная республики впервые стала победителем общекомандного зачета чемпионата России по ММА.

Отмечается, что копилка сборной региона пополнилась тремя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой медалями.

Первое «золото» в весовой категории 56,7 кг завоевал Сириев Абдул-Малик. В категории 65,8 кг медали высшего достоинства и статуса «Лучшего бойца турнира» удостоился Халухоев Юсуп. Чемпионом в весе 120,2+ кг стал Хазботов Аслан.

«Серебро» в активе Хамхоева Адама в весовой категории 52,2 кг. Замкнул тройку призеров в категории 93 кг Мальсагов Магомед.

«Финалисты получили право участия в чемпионате мира», — подчеркнул президент Федерации ММА республики Ваха Шанхоев.