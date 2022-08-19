Соболезнование

Ушел из жизни меценат Хусейн Бузуртанов

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Хусейн Бузуртанов

Скоропостижно скончался известный не только в Ингушетии, но и далеко за ее пределами меценат и благотворитель, оказавший большое влияние на развитие спорта в республике, Хусейн Даудович Бузуртанов.

Хусейн Бузуртанов был менеджером профессиональных боксеров-ингушей — Исы Чаниева, Исмаила Илиева, Рашида Кодзоева, Магомеда Булгучева, Магомеда Нальгиева и Али Измайлова.

Ранее он возглавлял региональное отделение федерации профессионального бокса России. На посту председателя федерации Хусейн Даудович оказывал финансовую помощь республиканским секциям бокса, поддерживал талантливых юных боксеров.

Газета «Ингушетия» на протяжении многих лет тесно сотрудничала с Хусейном Бузуртановым, он нередко был гостем нашей редакции.

Коллектив издания выражает искренние соболезнования семье, родным и близким Хусейна Даудовича!

Дала гешт долда! Дала къахетам болба!

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