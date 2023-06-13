Установлен владелец боеприпасов, найденных в доме в Ингушетии

«При расследовании дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ установлено, что изъятые в декабре 2021 года в ходе обысков в Гамурзиевском округе 60 патронов калибра 5,45×39 мм и два пустых магазина к автомату АК-74 под патроны калибра 5,45×39 мм принадлежали мужчине, ранее проживавшему в доме», — рассказал источник.

Как оказалось, владелец боеприпасов скончался в мае 2021 года. Этот факт подтверждают свидетельские показания жителя 1986 года рождения, в настоящее время проживающего по данному адресу.