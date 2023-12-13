В 12 школах Ингушетии обновлены спортплощадки по программе «Успех каждого ребенка»

Возможности для проведения занятий физической культурой были обеспечены в общеобразовательных организациях двух городов — Назрани и Сунжи. В прошлом же году программа затронула школы Малгобека, Магаса, Карабулака и сельских поселений Али-Юрт и Кантышево Назрановского района.

«Создавать условия для занятий спортом очень важно для здоровья учеников и их физического развития. Кроме того, некоторым это может помочь раскрыть свой спортивный потенциал. Иногда дети даже не догадываются, на какие успехи в спорте они способны, потому что у них нет возможностей как-то проявить себя. Спортивные клубы в этом особенно могут помочь, во многом там раскрываются способности будущих спортсменов», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, именно поэтому власти региона продолжают активно реализовывать региональную программу «Успех каждого ребенка», которая направлена на создание всех возможностей для развития детей и поддержку их талантов в различных областях, включая спорт.