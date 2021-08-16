В 2020 году доля потребителей табака в Ингушетии сократилась почти на 31%

В прошлом году курить продолжали 23,1% россиян старше 15 лет, или около 27,9 млн человек. Потребителей табачных изделий стало меньше в 58 регионах, суммарно на 2,1 млн человек. Однако в оставшихся 27 регионах ряды курильщиков, напротив, пополнили порядка 600 тыс. россиян.

В пандемию активно бросали курить жители Чечни — там доля потребителей табака сократилась на 68,6%, а также жители Чукотки (-45,8%), Ингушетии (-30,8%), Архангельской (-30,1%) и Новгородской областей (-28,2%), Забайкальского края (-23,1%), Кабардино-Балкарии (-22,6%), Смоленской (-21,2%), Костромской (-20,5%) и Пензенской областей (-20,3%).

Больше курить стали жители Тывы (+24,2%), Калужской (+21,7%), Магаданской (+17,8%) и Нижегородской областей (+16,5%), Ямало-Ненецкого автономного округа (+12,4%), Коми (+12,1%), Бурятии (+12,1%), Тверской области (+11,4%), Санкт-Петербурга (+10,6%) и Красноярского края (+8%).

Из данных Росстата следует, что численность курильщиков в России планомерно сокращается с 2009 года.

«Могло показаться, что период изоляции и карантинные ограничения должны были способствовать распространению вредных привычек. Но антитабачные меры властей, включая повышение стоимости сигарет и ограничения на курение и распространение табачной продукции, вкупе с общемировым трендом на отказ от курения будут и дальше способствовать снижению числа курильщиков», — отметила в разговоре с РБК президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Она также предположила, что из-за пандемии коронавируса россияне стали больше переживать о своем здоровье и потому отказывались от вредных привычек.

Опрос проводился среди 60 тыс. домохозяйств во всех регионах России, респондентами стали люди в возрасте от 15 лет. Опрашиваемых относили к курильщикам, если они употребляли табачную либо другую никотинсодержащую продукцию ежедневно или периодически.

Как показали данные Росстата, курение остается скорее мужской, чем женской вредной привычкой. По итогам 2020 года среди курильщиков подавляюще большинство — 75,9% — мужчины. Практически отсутствуют курящие женщины в Ингушетии и Чечне (статистика Росстата показывает 0%), минимальна доля курильщиц в Дагестане (1,6%) и Кабардино-Балкарии (3%).

В нескольких субъектах доля женщин среди курильщиков заметно превышает общероссийский показатель: такая ситуация в Камчатском крае (40,7% всех курильщиков в регионе — женщины), Магаданской (39,3%) и Мурманской областях (36,9%), Якутии (36,4%), Карелии (36,3%), Сахалинской (35,9%), Псковской (35,3%), Калининградской областях (35,3%), а также в Хабаровском крае и Севастополе (по 34,9%).