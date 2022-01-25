Рынок труда

В 2021 году уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии снизился почти на 4%

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В минувшем году уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии снизился почти на 4%, об этом рассказал ТАСС министр труда, занятости и социального развития республики Хаджибекир Муталиев.

«Уровень общей безработицы в республике снизился за 2021 год с 31,6%, до 30,3%. А численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, снизилась почти на 9 тыс. человек. Такие же темпы снижения наблюдаются и в уровне регистрируемой безработицы — с 18,7% до 15%. То есть снизилось на 3,7%», — рассказал собеседник агентства.

Министр отметил, что прогнозируемый уровень регистрируемой безработицы в республике на конец 2022 года составит около 9%.

По его словам, одной из главных причин сохраняющегося в республике высокого уровня безработицы по-прежнему остается дефицит вакантных рабочих мест, а также «наличие в республике значительного количества свободных трудовых ресурсов».

«Количество вакансий, заявленных работодателями, уменьшилось с 354 в январе 2021 года до 69 в декабре 2021 года. В связи с чем коэффициент напряженности на рынке труда составил 569 человек на одно вакантное рабочее место», — прокомментировал он.

Наибольший дефицит высококвалифицированных работников, по словам Муталиева, наблюдается в сферах здравоохранения и культуры.

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