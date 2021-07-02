Прожиточный минимум

В 2022 году прожиточный минимум на душу населения в России составит 11 950 рублей

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Российское правительство утвердило прожиточный минимум на следующий год, сообщает портал гарант. ру.

С 1 января 2022 года величина прожиточного минимума для трудоспособного населения установлена в размере 13 026 рублей, для пенсионеров — 10 277 рублей, для детей — 11 592 рубля.

Отметим, что прожиточный минимум учитывается при реализации социальной политики в стране, установлении минимального размера оплаты труда, стипендий, пособий и других выплат, а также при формировании федерального и региональных бюджетов.

Напомним, что прожиточный минимум рассчитывается сразу на год в отличие от прежнего порядка, когда он рассчитывался на каждый квартал.

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