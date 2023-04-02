В 2022 году ТФОМС в полном объеме обеспечено финансирование территориальной программы Ингушетии

Об этом заявил в своем отчете перед парламентом региона руководитель регионального Фонда обязательного медицинского страхования Магомед Дзейтов, сообщает пресс-служба Народного собрания республики.

По его словам, исполнение доходной части бюджета составило — 6 772 407,1 тыс. рублей (99,5%), расходной — 6 824 272,4 тыс. рублей. На выполнение территориальной программы направлено 5 652 650,6 тыс. рублей, что составляет 94%.

Также было отмечено, что в медицинские организации перечислены финансовые средства в полном объеме — 129 731,8 тыс. рублей.

Дзейтов сообщил, что за 2022 год в ведомство поступило 1867 обращений. Наибольшее их количество составляют: разъяснения или консультации по выдаче полисов ОМС, об организации работы лечебных учреждений, о лекарственном обеспечении.

Большинство озвученных на заседании парламента вопросов касались качества оказания медицинских услуг и их доступности для жителей региона, деятельности частных клиник, а также результатов проверок, проводимых ТФОМС.

По результатам заслушивания доклада депутаты приняли соответствующее постановление с рекомендациями.