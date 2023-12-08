Кикбоксинг

В администрации Назрановского района Ингушетии чествовали кикбоксера Ислама Муталиева

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Глава Назрановского района Амирхан Измайлов провел встречу с прославленным ингушским кикбоксером Исламом Муталиевым, который недавно стал обладателем Кубка России.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, во встрече принимал участие тренер спортсмена Адам Тутаев, который остается бессменным наставником Муталиева уже долгие годы.

«Ислам не раз становился победителем и призером многих престижных всероссийских и международных турниров по кикбоксингу. То, что он является талантливым спортсменом, который добивается поставленных целей, он доказал на соревнованиях за Кубок России по кикбоксингу, поднявшись на первую ступень пьедестала и не оставив своим соперникам ни единого шанса», — подчеркнул Амирхан Измайлов.

По его словам, во время встречи состоялась беседа с именитыми гостями на различные актуальные темы. Амирхан Измайлов обещал помощь и содействие спортсменам в рамках своих полномочий.
Отмечается, что в конце встречи глава Назрановского района наградил чемпиона почетной грамотой и денежными средствами.

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