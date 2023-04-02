Греко-римская борьба

В активе классиков из Ингушетии три медали юниорского первенства СКФО  

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Все три участника первенство СКФО по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет из Ингушетии стали призерами, сообщает пресс-служба федерации спортивной борьбы республики.

Турпал Мазаев стал обладателем серебряной медали в весовой категории до 77 кг. Ризван Чахкиев (63 кг) и Ислам Тимиркиев (60 кг) — бронзовые призеры. Спортсмены получили право представлять республику и округ на первенстве России среди юниоров, которое состоится в городе Альметьевске Татарстана с 6 по 10 июня текущего года.

В турнире, проходившем в дагестанском Каспийске, принимали участие 127 лучших борцов из регионов СКФО.

Ответственным на соревнованиях был старший тренер спортивного клуба «Ади Ахмад» Ислам Арапханов.

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