Прием граждан

В аппарате УПЧ в Ингушетии состоится прием граждан с участием замминистра энергетики и ЖКХ республики

0

Уполномоченный по правам человека в Ингушетии Ибрагим Цечоев, заместитель министра энергетики и ЖКХ республики Тимур Гайтукиев и исполнительный директор ГУП «Ингушрегионводоканал» Ахмед Акмурзиев проведут совместный прием граждан 18 апреля текущего года.

В аппарате УПЧ сообщили, что рассмотрение заявлений и жалоб будет осуществляться в соответствии с компетенцией и действующим законодательством. Также обратившиеся граждане смогут получить разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав.

Гражданам при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность. Рекомендуется подготовить письменное обращение с содержанием всех сведений для оперативного рассмотрения доводов.

Время приема: с 10:00 до 13:00; адрес: г. Магас, ул. Мальсагова, 11. Предварительная запись осуществляется по телефонам 8 (963) 172-42-70 и 8 (8734) 55-11-75 — ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии выбрали посла гостеприимства
В Ингушском университете прошел мастер-класс для будущих медиков по хирургическому шву
В Сунже Ингушетии продолжается строительство школы на 720 мест
В Ингушетии дан старт заявочной кампании на участие в форуме «Машук»
В России осуществляется сбор идей на форум «Сильные идеи для нового времени — 2023»
В парламенте Ингушетии чествовали учёного Тимура Матиева
Ингушское отделение Союза журналистов России отмечает свой юбилей
Школьники села Гази-Юрт Ингушетии вступили в ряды юнармейцев
В селе Барсуки Ингушетии прошел конкурс детских рисунков ко Дню космонавтики
Обновлена программа газификации Ингушетии на пять лет
Два человека пострадали при столкновении трех иномарок в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 