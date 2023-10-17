Мероприятие

В Астраханской области ингушское землячество провело мероприятие с молодежью

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Председатель Астраханской региональной общественной организации ингушской культуры «Ангушт» Махмуд Экажев провел встречу с ингушскими студентами, обучающимися на территории области.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики, в мероприятии приняли участие представители органов власти ингушской национальности, старейшины и лица, постоянно проживающие в г. Астрахани.

Во время встречи со студентами провели профилактическую беседу, поделились наставлениями. Также были проведены викторины на знание ингушского языка и истории. Было решено, что такие мероприятия будут проводиться регулярно.

«Одно из главных преимуществ землячества заключается в том, что оно создает поддерживающую и дружественную среду для студентов, которые родом из одного региона», — подчеркнули в Миннаце Ингушетии.

Отмечается, что это поможет формированию круга друзей и справиться с возможными трудностями.

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