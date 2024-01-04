В автоаварии в Ингушетии пострадал один человек
При столкновении Lada Priora и ВАЗ-21115 в Сунженском районе пострадал один человек, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону.
ДТП произошло накануне поздно вечером в сельском поселении Галашки. Травмированный попутным транспортом доставлен с Сунженскую центральную районную больницу.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Для ликвидации последствий автоаварии привлекались сотрудники ПСО «Ингушский» — четыре человека и одна единица техники.