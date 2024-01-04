ДТП

В автоаварии в Ингушетии пострадал один человек

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При столкновении Lada Priora и ВАЗ-21115 в Сунженском районе пострадал один человек, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону.

ДТП произошло накануне поздно вечером в сельском поселении Галашки. Травмированный попутным транспортом доставлен с Сунженскую центральную районную больницу.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для ликвидации последствий автоаварии привлекались сотрудники ПСО «Ингушский» — четыре человека и одна единица техники.

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