В больнице скончался глава Миннаца Ингушетии Ваха Беков

«Сегодня рано утром не стало министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Вахи Бекова, он скончался в больнице. Выражаем соболезнование родственникам Вахи Абдул-Вагаповича», — сказали в правительстве.

Напомним, министр впал в кому из-за обострения панкреатита.

В последнее время он пытался справиться с болевыми приступами дома, но несколько дней назад был доставлен в республиканскую больницу в Назрани. У него были проблемы с поджелудочной железой. Беков соблюдал диету и постоянно наблюдался у врачей. Несмотря на это, заболевание всё же прогрессировало до острой формы.

Миннац Беков возглавил в середине марта прошлого года. До этого в ведомстве он занимал должность замминистра.

Беков родился в январе 1975 года в сельском поселении Экажево Назрановского района. В 2010 году окончил институт экономики и правоведения, а в 2016 — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России по направлению: государственное и муниципальное управление.

Занимал различные должности в коммерческих организациях, а также являлся депутатом четырех созывов в муниципальном образовании Экажево.