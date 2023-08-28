Утрата

В больнице скончался глава Миннаца Ингушетии Ваха Беков

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Ваха Беков

Ушел из жизни министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Ваха Беков, ему было 48 лет. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе Главы и правительства региона.

«Сегодня рано утром не стало министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Вахи Бекова, он скончался в больнице. Выражаем соболезнование родственникам Вахи Абдул-Вагаповича», — сказали в правительстве.

Напомним, министр впал в кому из-за обострения панкреатита.

В последнее время он пытался справиться с болевыми приступами дома, но несколько дней назад был доставлен в республиканскую больницу в Назрани. У него были проблемы с поджелудочной железой. Беков соблюдал диету и постоянно наблюдался у врачей. Несмотря на это, заболевание всё же прогрессировало до острой формы.

Миннац Беков возглавил в середине марта прошлого года. До этого в ведомстве он занимал должность замминистра.

Беков родился в январе 1975 года в сельском поселении Экажево Назрановского района. В 2010 году окончил институт экономики и правоведения, а в 2016 — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России по направлению: государственное и муниципальное управление.

Занимал различные должности в коммерческих организациях, а также являлся депутатом четырех созывов в муниципальном образовании Экажево.

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