Муниципалитет

В центре Назрани провели подсыпку песчано-солевой смесью ряда улиц

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В Центральном административном округе Назрани провели подсыпку песчано-солевой смесью ряда улиц в связи с первыми заморозками.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, из-за установившейся в последние дни пасмурной и холодной погоды все дороги покрылись льдом. Чтобы избежать аварийных случаев, сотрудники ЖКХ занимались подсыпкой песчано-солевой смеси на всех улицах муниципалитета.

«Дорогие жители, мы просим вас быть очень внимательными на дорогах и не откладывать замену летней резины на зимнюю», — обратился к водителям республики мэр Назрани Урусхан Евлоев.

Отмечается, что синоптики прогнозируют пасмурную погоду, а также возможность небольшого снега с дождём. Температура воздуха буде варьироваться от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла.

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