В четырех населенных пунктах Ингушетии отключат свет

«С 10 до 16 часов будет прекращена подача электроэнергии в сельские поселения Кантышево и Долаково» — рассказал собеседник.

По его словам, в городе Карабулаке, а также в сельском поселении Яндаре частично отключат электричество с 10 до 17 часов.

В чрезвычайном ведомстве настоятельно рекомендовали местным жителям проявлять осмотрительность при использовании электротехники.