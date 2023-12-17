Энергоснабжение

В четырех населенных пунктах Ингушетии отключат свет

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В городе Карабулаке и сельских поселениях Яндаре, Кантышево и Долаково Назрановского района завтра, 18 декабря, отключат свет из-за ремонтных работ, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону.

«С 10 до 16 часов будет прекращена подача электроэнергии в сельские поселения Кантышево и Долаково» — рассказал собеседник.

По его словам, в городе Карабулаке, а также в сельском поселении Яндаре частично отключат электричество с 10 до 17 часов.

В чрезвычайном ведомстве настоятельно рекомендовали местным жителям проявлять осмотрительность при использовании электротехники.

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