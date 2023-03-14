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В четырех населенных пунктах Ингушетии отключат свет из-за ремонтных работ

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Из-за плановых ремонтных работ 15 марта, с 10 до 17 часов будет прекращена подача электроэнергии в административный округ Гамурзиевский Назрани, сельское поселение Гази-Юрт Назрановского района, частично в АО Альтиевский и село Барсуки.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ингушетии со ссылкой ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго».

Будьте бдительны и осторожны, следите за электрическими приборами и оборудованием, призвали граждан в чрезвычайном ведомстве.

Единая дежурно-диспетчерская служба Назрановского района: 8 (8732) 22-11-07.

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