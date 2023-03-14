В четырех населенных пунктах Ингушетии отключат свет из-за ремонтных работ
Из-за плановых ремонтных работ 15 марта, с 10 до 17 часов будет прекращена подача электроэнергии в административный округ Гамурзиевский Назрани, сельское поселение Гази-Юрт Назрановского района, частично в АО Альтиевский и село Барсуки.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ингушетии со ссылкой ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго».
Будьте бдительны и осторожны, следите за электрическими приборами и оборудованием, призвали граждан в чрезвычайном ведомстве.
Единая дежурно-диспетчерская служба Назрановского района: 8 (8732) 22-11-07.