В ЦУР Ингушетии за 6 месяцев поступило более 7 тыс. обращений
В Центр управления регионом Ингушетии за 6 месяцев текущего года поступило более 7 тыс. обращений. Это вопросы, жалобы и сообщения о проблемах, которые жители оставляют в соцсетях в виде постов или комментариев, и фиксируются системой «Инцидент менеджмент», сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.
Основная часть обращений касалась проблем ЖКХ — 3784, 730 человек пожаловались на социальное обслуживание. Третье место по числу обращений — 615 — занимает состояние дорог. Тема благоустройства волновала 436 человек. Замыкает пятерку сфера образования — 359 обращений.
Сотрудники ЦУР обрабатывают обращения и направляют их в профильные ведомства. И если на запросы жителей чиновники могут отвечать до 30 дней, то реагировать на сигналы из Центра обязаны немедленно.
В течение первых шести месяцев этого года социологи ЦУР провели 7 соцопросов. Благодаря чему выявлены отрасли, нуждающиеся в дополнительной поддержке со стороны властей. Аналитическим блоком выявлено и отработано 78 информационных рисков.
Для улучшения качества обратной связи в муниципалитетах ЦУР регулярно проводит обучение ответственных специалистов.
«Анализ обращений, который проводят сотрудники ЦУР, дает возможность узнать, что думают и чего хотят жители нашего региона, с какими проблемами они сталкиваются чаще всего. На основе данного анализа мы со своей стороны можем выработать системный подход и принимать более эффективные управленческие решения», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.