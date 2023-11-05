Экология

В День народного единства в Ингушетии провели экологическую акцию 

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В честь Дня народного единства на Сунженском хребте прошла акция по озеленению, высажено более 50 саженцев акации, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Минприроды региона.

Участие в экологическом мероприятии, организатором которого выступило АНО «Созидание, приняли представители ингушского филиала крупнейшего российского провайдера ПАО «Ростелеком» и сотрудники Сунженского лесничества.

Отмечается, что весной следующего года, по инициативе руководителя Минприроды региона Саварбека Холохоева, запланировано еще одно совместное мероприятие, в ходе которого в этой же локации будет посеяно 10 тыс. семян для улучшения окружающей среды и создания благоприятного экологического климата в республике.

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