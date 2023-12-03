Память

В День неизвестного солдата юнармейцы Ингушетии заступили на Пост номер один в Малгобеке

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В День неизвестного солдата юнармейцы Ингушетия заступили на Пост номер один в городе воинской славы Малгобеке в память о погибших воинов в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщили газете «Ингушетия» в отделении российского детско-юношеского движения, ребята заступили в Почетный караул у Вечного огня и могилы неизвестного солдата на мемориальном комплексе «Слава».

«Юные патриоты с честью справились с почетной миссией, отдав дань памяти, погибшим солдатам в боях за свою Родину», — отметил собеседник издания.

Напомним, ежегодно 3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата, посвященный военнослужащим, которые погибли, защищая Родину, но остались безымянными.

Памятный день появился в 2014 году. Его главная цель — увековечение памяти о подвиге этих бойцов, которые отдали жизнь за свою страну. Отмечать памятную дату предложили участники поисковых движений, занимающиеся обнаружением останков погибших воинов и установлением их личностей.

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