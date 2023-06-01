В День защиты детей медучреждения Ингушетии подготовили праздничную программу

Как сообщили в Минздраве республики, детей радовали творческими занятиями, яркими выступлениями и подарками.

Министр здравоохранения региона Магомед-Башир Балаев не остался в стороне, он стал участником праздника, поздравил маленьких пациентов больницы и детей сотрудников СВО с их международным праздником, вручил подарки и пожелал им крепкого здоровья и счастливого детства. Также министр поблагодарил медицинский персонал за нелегкий и благородный труд ради подрастающего поколения.