В День защиты детей медучреждения Ингушетии подготовили праздничную программу
В честь Дня защиты детей медицинские учреждения Ингушетии подготовили насыщенную праздничную программу для маленьких пациентов.
Как сообщили в Минздраве республики, детей радовали творческими занятиями, яркими выступлениями и подарками.
Министр здравоохранения региона Магомед-Башир Балаев не остался в стороне, он стал участником праздника, поздравил маленьких пациентов больницы и детей сотрудников СВО с их международным праздником, вручил подарки и пожелал им крепкого здоровья и счастливого детства. Также министр поблагодарил медицинский персонал за нелегкий и благородный труд ради подрастающего поколения.