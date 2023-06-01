Конкурс

В День защиты детей в СКФО стартует новый творческий проект по электробезопасности

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Сегодня, 1 июня, компания «Россети Северный Кавказ» дает старт новому творческому проекту для детей. Всем ребятам из регионов СКФО в возрасте от 9 до 14 лет предлагается принять участие в конкурсе сочинений на тему соблюдения правил электробезопасности «Что такое хорошо и что такое плохо в дружбе с электричеством».

Как сообщили в пресс-службе компании, школьникам предлагается в текстовой форме поделиться знаниями по электробезопасности и размышлениями о важности соблюдения правил осторожного обращения с током.

Работы принимаются до 14 июля 2023 года. Шорт-лист из лучших работ будет сформирован до 21 июля. Итоги конкурса комиссия подведет к Дню энергокомпании — до 1 августа 2023 года. Победители будут награждены дипломами и памятными подарками от имени генерального директора группы «Россети Северный Кавказ» Романа Левченко.

Кроме того, лучшие работы попадут в тематический буклет и будут использоваться в качестве познавательного материала во время уроков по электробезопасности. Также авторы лучших работ смогут наравне с энергетиками стать соведущими проекта «ТОК-УРОК» в статусе лидеров подросткового мнения.

Подробная информация о том, как принять участие в конкурсе, размещена на сайте компании (https://www.rossetisk.ru/press_center/kommunikatsionnye-proekty/).

Напомним, программа профилактики электротравматизма сторонних лиц, в том числе детей, в числе основных направлений в работе Группы «Россети». Энергетики на протяжении многих лет на постоянной основе проводят специальные тематические уроки, реализуют коммуникационные проекты, чтобы привить аудитории культуру безусловного соблюдения жизненно важных правил.

В компании «Россети Северный Кавказ» подходят к этой задаче творчески и нестандартно. Ранее энергетики уже реализовали спецпроекты по электробезопасности с привлечением волонтера-медика и лидеров подросткового мнения.

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