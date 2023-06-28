В домах двух жителей Ингушетии нашли самодельные бомбы

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружены и изъяты в домовладениях двоих жителей села Инарки Малгобекского района два самодельных взрывных устройства. На поверхностях СВУ обнаружены следы пальцев рук, совпадающие с отпечатками пальцев хозяев жилья», — сказал представитель ведомства.

По его данным, полиция в отношении фигурантов завела уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).