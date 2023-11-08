В Донецке подписано соглашение о сотрудничестве парламентов Ингушетии и ДНР

Во встрече с председателем Народного совета ДНР Артемом Жога приняли участие руководитель фракции «Единая Россия» в НС Магомет Алисханов и зампред комитета по здравоохранению и социальной политике Бадрудин Олигов, а также постпред Ингушетии в Донецкой народной республике Тагир Фаргиев.

Обсуждались актуальные вопросы межпарламентского сотрудничества, после чего было подписано соглашение, которое предусматривает проведение совместных семинаров, конференций, встреч и иных мероприятий. Стороны также будут работать над повышением эффективности планирования законотворческой деятельности, развивать информационное взаимодействие и обмениваться методическими и другими материалами.

Артем Жога поблагодарил гостей, отметив, что жители Ингушетии участвуют в специальной военной операции, а также на постоянной основе собирают гуманитарную помощь для военных, мирных жителей и детей Донбасса.

«Сегодня жители ДНР и участники СВО отстаивают наши общие цели, мы благодарны им за это и всеми силами будем их поддерживать. В Ингушетии на высоком уровне проходит сбор и транспортировка гуманитарной помощи на территорию Донецкой народной республики. Помимо руководства, активное участие в этом принимают политические партии, организации и жители региона. Не снижая темпов, мы намерены продолжить эту работу в будущем», — заверил Магомет Тумгоев.

По окончании официальной части участники церемонии обменялись памятными подарками и договорились о встрече в будущем году.