В ДТП с участием автобуса в Ингушетии пострадали три человека

Сообщение о ДТП в городе Сунжа поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС по республике сегодня 08.55 мск.

Отмечается, что при столкновении в автобусе пассажиров не было. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в Сунженскую центральную районную больницу.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.