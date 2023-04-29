ДТП

В ДТП с участием автобуса в Ингушетии пострадали три человека

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В автоаварии с участием автобуса и легкового автомобиля в Ингушетии пострадали три человека, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства по региону.

Сообщение о ДТП в городе Сунжа поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС по республике сегодня 08.55 мск.

Отмечается, что при столкновении в автобусе пассажиров не было. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в Сунженскую центральную районную больницу.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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