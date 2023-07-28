Мониторинг

В двух лесничествах Ингушетии завершен мониторинг лесов

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В Алкунском и Галашкинском лесничествах Ингушетии завершены работы по проведению государственного лесопатологического мониторинга. В целом опасных отклонений в санитарном и лесопатологическом состоянии лесов выявлено не было.

Как сообщили газете «Ингушетия» в экологическом ведомстве, наблюдения велись на общей площади 340,9 га., работы по государственному лесопатологическому мониторингу на территориях лесов были завершены в полном объеме, в рамках запланированных сроков.

Данная информация послужит основой для составления прогноза развития санитарной и лесопатологической ситуации, а также планировании лесозащитных мероприятий в указанных лесничествах.

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