В двух лесничествах Ингушетии завершен мониторинг лесов
В Алкунском и Галашкинском лесничествах Ингушетии завершены работы по проведению государственного лесопатологического мониторинга. В целом опасных отклонений в санитарном и лесопатологическом состоянии лесов выявлено не было.
Как сообщили газете «Ингушетия» в экологическом ведомстве, наблюдения велись на общей площади 340,9 га., работы по государственному лесопатологическому мониторингу на территориях лесов были завершены в полном объеме, в рамках запланированных сроков.
Данная информация послужит основой для составления прогноза развития санитарной и лесопатологической ситуации, а также планировании лесозащитных мероприятий в указанных лесничествах.