В двух лесничествах Ингушетии завершен мониторинг лесов

Как сообщили газете «Ингушетия» в экологическом ведомстве, наблюдения велись на общей площади 340,9 га., работы по государственному лесопатологическому мониторингу на территориях лесов были завершены в полном объеме, в рамках запланированных сроков.

Данная информация послужит основой для составления прогноза развития санитарной и лесопатологической ситуации, а также планировании лесозащитных мероприятий в указанных лесничествах.