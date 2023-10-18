В двух селах Малгобекского района были проведены встречи по вопросам контрактной службы

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По инициативе администрации и военкомата Малгобекского района в домах культуры сельских поселений Сагопши и Инарки состоялись сходы граждан на тему прохождения службы по контракту. На встречу с жителями были приглашены депутаты районного и сельского советов, представители общественного совета.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба муниципалитета, жителям подробно рассказали о прохождении службы по военному контракту. Отметили, что контрактники проходят службу в различных частях нашей страны. Их не отправляют на СВО в Украину. Контрактникам предоставляется единовременная выплата от Минобороны России в размере 195 тыс. рублей и 400 тысяч от Главы региона, ежемесячные выплаты от 204 тыс. рублей и соответствующее денежное довольство.

«Необходимые требования для заключения контракта — возраст не менее 18 лет и годность к военной службе по состоянию здоровья», — сказал представитель военного комиссариата Исраил Мержоев.

Для заключения контракта о прохождении военной службы необходимо обратиться к Костоеву Магомеду в военный комиссариат Малгобека и Малгобекского района или позвонить по телефону 8 (964) 026-34-85.

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