В Экажево локализовали крупный пожар в жилом доме
В сельском поселении Экажево Назрановского района Ингушетии сгорел жилой дом площадью 252 кв. м. Возгорание удалось локализовать, жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«ЧП произошло в Экажево по улице Муталиева, по прибытии на место пожарных расчетов было установлено, что произошло возгорание жилого дома и навеса. Общая площадь пожара составила 252 кв. м. В результате пожара жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Причина пожара уточняется.
На тушение пожара привлекались 11 человек и 3 единицы техники.