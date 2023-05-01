В Экажево локализовали крупный пожар в жилом доме

«ЧП произошло в Экажево по улице Муталиева, по прибытии на место пожарных расчетов было установлено, что произошло возгорание жилого дома и навеса. Общая площадь пожара составила 252 кв. м. В результате пожара жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Причина пожара уточняется.

На тушение пожара привлекались 11 человек и 3 единицы техники.