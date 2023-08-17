Спортивная акция

В ФОК «Чемпион» полицейский провел «Зарядку со стражем порядка»

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«Зарядку со стражем порядка» провел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Чемпион», сотрудник отдельного батальона ППС МО МВД «Сунженский», мастер спорта по рукопашному бою, обладатель кубка России по боевому самбо, финалист Всероссийского турнира по кикбоксингу Назир Хадзиев.

Как сообщает пресс-служба министерства внутренних дел по республике, участниками мероприятия стали более 100 ребят: воспитанники спорткомплекса, а также ученики средних и старших классов школ сельского поселения Яндаре Назрановского района.

«Сильные и ловкие достигают целей в жизни, их уважают, им проще. Это было главным нравственным посылом нашей акции», — отметил лейтенант полиции.

Ежегодное спортивное мероприятие «Зарядка со стражем порядка» проводится с целью приобщить молодое поколение к здоровому образу жизни, а также вызвать интерес к службе в органах внутренних дел, говорится в релизе.

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