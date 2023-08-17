В ФОК «Чемпион» полицейский провел «Зарядку со стражем порядка»

Как сообщает пресс-служба министерства внутренних дел по республике, участниками мероприятия стали более 100 ребят: воспитанники спорткомплекса, а также ученики средних и старших классов школ сельского поселения Яндаре Назрановского района.

«Сильные и ловкие достигают целей в жизни, их уважают, им проще. Это было главным нравственным посылом нашей акции», — отметил лейтенант полиции.

Ежегодное спортивное мероприятие «Зарядка со стражем порядка» проводится с целью приобщить молодое поколение к здоровому образу жизни, а также вызвать интерес к службе в органах внутренних дел, говорится в релизе.