В горах Ингушетии туристка из Пятигорска разбилась насмерть

«Несчастный случай произошел сегодня в 12:35 мск, женщина 1961 года рождения отправилась в поход. Возле Ляжгинкого водопада решила сделать селфи, однако в процессе потеряла равновесие и упала с 30 метровой высоты», — рассказал собеседник.

По его словам, местный житель вызвал отряд ВПСО «Армхи», но женщину было уже не спасти.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи.