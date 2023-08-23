Трагедия

В горах Ингушетии туристка из Пятигорска разбилась насмерть

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В горах Ингушетии туристка из Пятигорска делала селфи на краю Ляжгинского водопада, потеряла равновесие и разбилась насмерть, сообщили газете «Ингушетия» в региональном МЧС.

«Несчастный случай произошел сегодня в 12:35 мск, женщина 1961 года рождения отправилась в поход. Возле Ляжгинкого водопада решила сделать селфи, однако в процессе потеряла равновесие и упала с 30 метровой высоты», — рассказал собеседник.

По его словам, местный житель вызвал отряд ВПСО «Армхи», но женщину было уже не спасти.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи.

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