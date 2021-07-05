В горах республики состоялась премьера второго спектакля проекта «Легенды Ингушетии»

Автор и режиссёр спектакля — заслуженный деятель искусств Ингушетии Микаэл Базоркин, рассказал, что за основу постановки он взял реальный сюжет из жизни, повествующий о группе студентов, для которых шутка, а потом и оскорбление обернулись трагедией.

«Эту историю я слышал, когда был еще мальчонкой, от своего деда. Позже слышал ее в различных интерпретациях, но мы взяли за основу первоначальный вариант, который я услышал в детстве, мне кажется он более достоверным. История меня очень впечатлила, я захотел, чтобы все узнали о ней. Сам проект «Легенды Ингушетии», который состоит из нескольких спектаклей, креативный, он реализуется не на сцене в закрытом пространстве, а на живой фактуре, у зрителей создается эффект прямого присутствия. Хочу, пользуясь случаем, поблагодарить за поддержку и помощь в реализации проекта Министерство культуры Российской Федерации», — рассказал зрителям до начала постановки Микаэл Базоркин.

Главные роли в спектакле исполнили известные ингушские актеры: народные артисты республики Рустам Евлоев, Тамара Марзаганова, Султан Гайсанов, Алаудин Эсмурзиев, заслуженные артисты РИ Рахман Беков, Лом-Али Торшхоев и другие.

На премьере присутствовали заместители министра культуры Ингушетии Рустам Таркоев и Айна Ильясова, начальник информационно-правового отдела Хатима Хадзиева, председатель Комтуризма Беслан Мизиев, исполнительный директор «Белла Тур» Жаннета Гулиева и многие другие.

«Очень необычно было видеть формат спектакля вне театра. Сюжет был интересным, развязка — непредсказуемой, ее сложно было предугадать. Режиссёр и актёры со своей задачей справились великолепно. У этого проекта, без всякого сомнения, большое будущее», — отметил Рустам Таркоев.

«Поразительно просто, как ты мгновенно погружаешься в действие и веришь всему, ловишь каждое слово и каждый взгляд актеров, которые достойно и убедительно выглядели в своих ролях. Создавалось полнейшее ощущение присутствия, сопричастности, увлеченности процессом», — поделилась впечатлениями Айна Ильясова.

«Я очень сентиментальный человек и всегда боюсь заплакать от нахлынувших эмоций, что и произошло в очередной раз. Спасибо актерам за их талант!» — сказала одна из зрительниц.

Спектакль прошел с большим успехом, был хорошо принят публикой и получил положительные отзывы от зрителей, которые приехали из разных уголков России.

В этот вечер особое внимание представители Минкультуры уделили матери режиссёра проекта Микаэла Базоркина, заслуженному врачу Ингушетии Азе Идрисовне Базоркиной, которая отмечала свой день рождения. Также заместители министра поздравили с дебютом начинающих актрис Русского театра республики Елизавету Кодзоеву и Алину Эгиеву.