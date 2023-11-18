В горном районе Ингушетии завершается строительство туристической зоны

«Уже возведено кафе с верандой, откуда открывается великолепный вид на ущелье и обустроены три смотровые площадки. Установлены локальные очистные сооружения и резервуар с водой. В дальнейшем здесь появятся беседки, большая парковка, а также мечеть», — рассказал собеседник издания.

По его словам, все объекты стилизованы под здешний колорит, чтобы местные жители и гости республики могли в полной мере окунутся в культуру ингушского народа.

Отмечается, что открытие новой зоны отдыха состоится в начале декабря.